

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - I biomarcatori rappresentano una delle frontiere più promettenti della ricerca sulla Sla. "Si tratta di indicatori biologici che permettono di riconoscere determinati cambiamenti nell'organismo e di capire meglio come si sviluppa la malattia. Non esiste un unico biomarcatore: ciascuno può fornire informazioni diverse sui meccanismi biologici coinvolti nella malattia. Il loro studio è fondamentale per distinguere i sottotipi di pazienti e arrivare, in futuro, a una gestione sempre più personalizzata". Lo ha detto Nilo Riva, neurologo e ricercatore presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, intervenendo al X convegno AriSla 2026, il principale appuntamento scientifico italiano dedicato alla ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica, nel capoluogo lombardo.

I biomarcatori possono avere diverse funzioni: aiutare a riconoscere la malattia precocemente, prevederne l'evoluzione e monitorare se una terapia sta funzionando. "Una delle novità più importanti è che questi strumenti, prima utilizzati soprattutto nella ricerca, sono entrati anche nella pratica clinica – ha spiegato Riva -. È il caso dei neurofilamenti, proteine che possono fornire indicazioni sui danni alle cellule nervose e aiutare a valutare la risposta ad alcuni trattamenti”. Tuttavia, Riva invita alla cautela: "non tutti i biomarcatori sono adatti a prevedere gli esiti dei trattamenti negli studi clinici, e i risultati devono essere interpretati con attenzione". Il suo progetto di ricerca, sostenuto da AriSla, "punta a comprendere meglio il ruolo dei nervi periferici, cioè quelli che collegano il sistema nervoso centrale al resto del corpo. Queste strutture sono responsabili del movimento e possono offrire informazioni preziose su ciò che accade nella Sla", ha aggiunto. "Abbiamo osservato che anche nei nervi periferici sono presenti accumuli di Tdp-43, una proteina strettamente coinvolta nella malattia. Vogliamo capire meglio questi fenomeni per individuare nuovi biomarcatori e possibili bersagli per future terapie", ha detto ancora.

Lo studio, in collaborazione con Angelo Quattrini e Dario Bonanomi (Ospedale San Raffaele di Milano), si concentra sulla comunicazione tra nervo e vasi sanguigni. In particolare, si ipotizza che l’endotelio, la parete interna dei vasi, possa funzionare da sentinella e segnalare precocemente i cambiamenti legati alla malattia. "Il nostro obiettivo è duplice, individuare nuovi biomarcatori e al contempo nuovi target terapeutici, e quindi coniugare la ricerca di base, aumentando la comprensione dei meccanismi di malattia, alla scoperta di nuove possibilità di cura", ha concluso.

