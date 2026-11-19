

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Ci sono malattie particolarmente feroci e quando bussano alla tua porta ti cambiano per sempre la vita. La Sla è una di queste. Eppure questa malattia feroce non spegne il coraggio, la voglia di vivere e la speranza. E dall'altra parte la speranza come la nutriamo? Con la ricerca, perché la ricerca è quella cosa che ti permette oggi di avere cose che non potevi avere fino a ieri, di immaginare un futuro in cui le soluzioni arrivano". Così la conduttrice televisiva Myrta Merlino, intervenendo a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica.

"Da una parte dobbiamo raccontare il disagio dei malati, il loro dolore e le famiglie che gli stanno attorno, le loro famiglie che sono travolte dalla malattia - continua Merlino - ma poi dobbiamo raccontare esattamente cos'è la ricerca, che investimento strategico è per il futuro di tutti noi: la malattia non riguarda solo il vicino di casa, può arrivare a casa nostra. Quindi donare, donare alla ricerca vuol dire mettere un chip sul nostro futuro. E lo Stato deve fare la sua parte. Governi di sinistra, governi di destra devono capire che la ricerca è sacra. Diamo visibilità ai malati, alle loro storie, al loro coraggio, alla loro resilienza, la loro voglia di andare avanti e dall'altra parte nutriamo con le nostre donazioni, ma anche come una battaglia da fare con i diversi governi per dare soldi a cioè che può cambiare il futuro di ognuno di noi".



