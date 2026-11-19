

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La Sla, una malattia ad altissima intensità e complessità assistenziale e a rapida progressione, pone una domanda molto chiara, ma soprattutto una riflessione importante. Abbiamo bisogno di avere una concretezza dell'assistenza, ma soprattutto abbiamo bisogno di una presa in cura che sia tempestiva e che sia capace di rimodulare la risposta ai bisogni così come cambiano le condizioni della persona quando la malattia avanza. Per noi il tempo non è un aspetto meramente burocratico, non è una variabile amministrativa. Per noi il tempo è parte integrante dell'appropriatezza della cura, quindi bisogna fare presto e bene". Così Pina Esposito, segretario nazionale Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, partecipando a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica.

Come associazione “abbiamo chiesto al ministro della Disabilità", Alessandra Locatelli, "di estendere alle persone con Sla il termine di 15 giorni per la valutazione di base, così come succede anche per altre patologie, valorizzando la documentazione che è in essere rispetto ai centri specialistici - spiega Esposito - Si tratta di garantire coerenza tra il quadro clinico e il quadro normativo per un tempo che per noi è fondamentale in cui c'è la diagnosi”.

