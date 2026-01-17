Damasco, 17 gen. (Adnkronos) - Le Forze democratiche siriane (Sdf) hanno annunciato un coprifuoco totale nella zona di Tabqa, nella campagna di Raqqa. Lo scrive al Jazeera. La decisione coincide con l'avanzata delle forze dell'esercito siriano verso la zona.
Siria: Sdf impongono il coprifuoco a Tabqa
17 gennaio, 2026 • 13:03
