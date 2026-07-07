

Damasco, 7 lug. (Adnkronos) - Si sono udite delle esplosioni per cause ancora ignote a Damasco, nei pressi dell'hotel dove alloggia il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita in Siria. Lo riportano i media israeliani citando la Reuters, a cui una fonte della sicurezza del Paese ha dichiarato che le detonazioni sono state causate da ordigni esplosivi.

