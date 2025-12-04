

Damasco, 4 dic. (Adnkronos) - Una delegazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è arrivata in Siria: si tratta della prima visita in assoluto nel Paese, pochi giorni prima dell'anniversario della deposizione del leader Bashar al-Assad. La delegazione è arrivata attraverso il valico di frontiera di Jdeidet Yabus tra Libano e Siria e "ha in programma di incontrare diversi funzionari siriani" e membri della società civile, riporta l'agenzia di stampa statale Sana. La delegazione si è poi recata in visita a Jobar, un sobborgo di Damasco gravemente danneggiato. Si prevede che i diplomatici incontreranno le nuove autorità siriane, tra cui il presidente Ahmed al-Sharaa, e visiteranno il Libano domani e sabato.

Mentre le Nazioni Unite lavorano per ristabilire la propria presenza in Siria, il Consiglio di sicurezza ha recentemente revocato le sanzioni contro Sharaa, un ex jihadista le cui forze hanno guidato l'offensiva che ha rovesciato Assad l'8 dicembre dello scorso anno. Le Nazioni Unite hanno sollecitato una transizione inclusiva nel Paese multietnico e multiconfessionale dopo quasi 14 anni di guerra civile.



