

Parigi, 18 gen. (Adnkronos/Afp) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha sollecitato un "cessate il fuoco permanente" dopo gli scontri tra le truppe di Damasco e le forze curde. Parlando al telefono con il suo omologo siriano Ahmed al-Sharaa, il capo dello Stato ha scritto su X: "Gli ho espresso la nostra preoccupazione per l'escalation in Siria e per il proseguimento dell'offensiva portata avanti dalle autorità siriane. È necessario un cessate il fuoco permanente e si deve raggiungere un accordo sull'integrazione delle Forze democratiche siriane (guidate dai curdi) nello Stato siriano".

