Damasco, 29 mag. (Adnkronos/Afp) - L'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, Thomas Barrack, in visita a Damasco, ha chiesto un accordo di non aggressione tra Siria e Israele come primo passo verso la costruzione di relazioni tra i due Paesi. Parlando al canale televisivo saudita Al Arabiya nella capitale siriana, Barrack ha descritto il conflitto di lunga data tra Siria e Israele, tecnicamente in guerra dal 1948, come un "problema risolvibile" attraverso il dialogo, proponendo un "accordo di non aggressione" tra i due paesi.