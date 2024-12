Tel Aviv, 9 dic. (Adnkronos) - Le Idf sono distribuite a scopo di difesa in tutto il sud della Siria, tra il monte Hermon e i confini con Israele e Libano. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, aggiungendo che le basi dell'esercito siriano sono state abbandonate con le armi al loro interno e l'Idf sta lavorando per distruggerle.

La Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (Undof) deve ancora lasciare il paese, ha riferito l'esercito israeliano, aggiungendo che decine di obiettivi in ​​Siria sono stati attaccati per danneggiarne le capacità strategiche.