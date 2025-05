Tel Aviv, 3 mag. (Adnkronos/Afp) - L'esercito israeliano ha annunciato di essere schierato nel sud della Siria, dove si è detto pronto a intervenire per proteggere i villaggi drusi in seguito alle violenze settarie avvenute all'inizio di questa settimana.

L'esercito israeliano "è schierato nella Siria meridionale ed è pronto a impedire l'ingresso di forze ostili nella zona dei villaggi drusi", si legge in una dichiarazione militare che non fornisce ulteriori dettagli sul numero di truppe israeliane in Siria o sull'entità del loro schieramento.