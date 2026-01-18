Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Il governo siriano e le Sdf hanno concordato un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti e le forze delle Sdf si ritireranno a est dell'Eufrate. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Sana
**Siria: governo annuncia il cessate il fuoco con le Sdf**
18 gennaio, 2026 • 16:33
