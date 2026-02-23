

Damasco, 23 feb. (Adnkronos/Afp) - Le forze statunitensi che guidavano la coalizione anti-jihadista in Siria completeranno il ritiro dal Paese entro un mese. Lo hanno riferito tre fonti all'Afp. "Entro un mese si saranno ritirati dalla Siria e non ci sarà più alcuna presenza militare nelle basi", ha dichiarato un funzionario del governo siriano. Una fonte curda ha confermato l'annuncio, mentre una terza, un diplomatico, ha affermato che il ritiro dovrebbe essere completato entro 20 giorni.

