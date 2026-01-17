

Damasco, 17 gen. (Adnkronos) - Le truppe siriane hanno preso il controllo del giacimento petrolifero di Safyan, del bivio di Rasafa, e del giacimento petrolifero di Thawra, vicino alla città di Tabqa. Lo ha reso noto il ministro dell'Informazione siriano Hamza Al-Mustafa, citando il Comando delle operazioni dell'esercito.

Le forze curde controllano ancora alcuni dei più grandi giacimenti petroliferi della Siria, nella provincia di Deir Az Zor; tuttavia, il governo siriano ha affermato che tali giacimenti devono essere gestiti dalle autorità.



