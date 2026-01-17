

Damasco, 17 gen. (Adnkronos) - Nella città di Maskana sono in corso pesanti combattimenti. Lo ha riferito Elham Ahmad, un alto funzionario dell'amministrazione curda nel nord-est della Siria, in un post su X, dove afferma che gli scontri sono scoppiati dopo che le forze legate al governo siriano hanno violato gli impegni presi nell'ambito del processo di ritiro.

"A Maskanah sono in corso pesanti scontri tra entrambe le parti", ha affermato, aggiungendo che l'amministrazione ritiene il governo siriano "pienamente responsabile" della violazione e di "aver provocato violenza". Da parte sua, il governo ha accusato i combattenti delle Sdf di aver attaccato le sue forze a Maskana, provocando la morte di due soldati e il ferimento di altri.

