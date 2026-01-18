

Damasco, 18 gen. (Adnkronos/Afp) - Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha annullato la visita programmata a Berlino questa settimana. Lo ha riferito all'Afp un portavoce del governo tedesco. La visita prevista per martedì, che avrebbe dovuto concentrarsi sugli sforzi della Germania per intensificare il rimpatrio dei siriani, "è stata rinviata dalla parte siriana", ha affermato la portavoce.

