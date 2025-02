Palermo, 28 feb. (Adnkronos) - I Carabinieri di Siracusa hanno fermato un uomo accusato di avere ferito ieri pomeriggio un 57enne in largo Luciano Russo, nel quartiere popolare Mazzarrona, nella periferia nord di Siracusa. In manette un 42enne con il quale la vittima aveva avuto ieri una lite nel parcheggio in mezzo ai palazzi del rione. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile. Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa.Ma non è in pericolo.