

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - "Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli. L'obiettivo è tornare il più presto possibile". Jannik Sinner torna a parlare e rassicura il mondo del tennis. Il fuoriclasse azzurro si prende la scena a Milano nell'evento 'Be like Sinner', organizzato da Allianz Italia, e chiarisce subito la situazione dell'infortunio al ginocchio che dall'estate lo tiene lontano dal campo.

Sinner guarda avanti e pensa al rientro: "Protocollo? Spero che preveda il ritorno in Australia, l'obiettivo è quello lì. Spero anche di fare qualche torneo prima". Poi, a proposito della stagione: "Wimbledon è stato incredibile, ma vincere a Roma è stato fantastico. Ora mi sto fidando dei miei dottori, ho i migliori al mondo attorno a me. La pressione è sempre lì, sarebbe strano non averla ma è l'ultimo dei problemi in questo momento".

Le domande ricorrenti sono sui cambiamenti nello staff: "La nuova guida tecnica? Credo che sia stata più importante la scelta fatta prima con Simone e Darren. Magnus Norman è molto simile a Darren, ha lavorato con Wawrinka e ha vissuto moltissime cose. Ci siamo subito trovati, accetta il modo con cui stiamo lavorando e non cambieremo molte cose". Poi sul rapporto con Cahill, nonostante l'addio a fine stagione, Jannik sottolinea: "La parte che mi mancherà di Darren è quella personale, anni fa ci siamo trovati ed è diventato quasi il mio secondo papà. C'è anche da dire che rimarrà per sempre nei miei contatti, so che appena mi serve qualcosa potrò chiamarlo". Poi, il campione azzurro ha chiuso con un sorriso: "Non penso mi bloccherà. Ci stiamo lasciando in una maniera normalissima, come se nulla fosse successo".

Spazio anche per un pensiero sulle Atp Finals di Torino e Flavio Cobolli: "Cobolli ha fatto una stagione incredibile, con la finale al Roland Garros e tanti ottimi risultati. Sono felice per lui, è un bravo ragazzo con un team preparato, affiancato dal padre, e si merita questo successo. È importante avere almeno un italiano a Torino".

In chiusura, opinioni sparse sugli ultimi grandi avvenimenti nel circuito: "Zverev ha meritato di vincere due Slam e di diventare numero uno. Esserlo è l'emozione più grande per un tennista, è bellissimo. Alcaraz? È tornato da un infortunio al polso ed è una cosa importante, c'è da stare attenti. Agli Us Open gli mancava un po' la partita ma sono sincero, non ho guardato molto tennis perché volevo esserci anche io". Tanti tifosi non aspettano altro.

