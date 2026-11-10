

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - "Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli. L'obiettivo è tornare il più presto possibile". Così Jannik Sinner, fuoriclasse azzurro del tennis mondiale, in occasione dell'evento 'Be like Sinner', organizzato da Allianz Italia a Milano, a proposito dell'infortunio al ginocchio che dall'estate lo tiene lontano dal campo.

"Protocollo di rientro? Spero che preveda il ritorno in Australia, l'obiettivo è quello lì. Spero anche di fare qualche torneo prima", spiega Sinner a proposito del ritorno in campo agli Australian Open nel 2027. L'ex numero uno al mondo ha aggiunto: "Wimbledon è stato incredibile, ma vincere a Roma è stato fantastico. Ora mi sto fidando dei miei dottori, ho i migliori al mondo attorno a me. La pressione è sempre lì, sarebbe strano non averla ma è l'ultimo dei problemi in questo momento".

"La nuova guida tecnica? Credo che sia stata più importante la scelta fatta prima con Simone e Darren. Magnus è molto simile a Darren, ha lavorato con Wawrinka e ha vissuto moltissime cose. Ci siamo subito trovati, accetta il modo con cui stiamo lavorando e non cambieremo molte cose", aggiunge Sinner a proposito della scelta dello svedese Magnus Norman come nuovo coach. Poi sul rapporto con Cahill, nonostante l'addio a fine stagione sottolinea: "La parte che mi mancherà di Darren è quella personale, anni fa ci siamo trovati ed è diventato quasi il mio secondo papà. C'è anche da dire che rimarrà per sempre nei miei contatti, so che appena mi serve qualcosa potrò chiamarlo". Poi, il campione azzurro ha chiuso con un sorriso: "Non penso mi bloccherà. Ci stiamo lasciando in una maniera normalissima, come se nulla fosse successo".

Sinner ha parlato anche delle Atp Finals di Torino e di Flavio Cobolli. "Cobolli ha fatto una stagione incredibile, con la finale al Roland Garros e tanti ottimi risultati. Sono felice per lui, è un bravo ragazzo con un team preparato, affiancato dal padre, e si merita questo successo. È importante avere almeno un italiano a Torino", ha aggiunto il fuoriclasse azzurro del tennis mondiale. Sinner ha poi parlato dei colleghi del circuito sentiti negli ultimi mesi, dopo l'infortunio al ginocchio: "Mi hanno scritto subito Matteo Berrettini e Jack Draper. Loro mi capiscono di più e sanno cosa vuol dire, avendo avuto tanti infortuni. Anche Alcaraz mi ha scritto e io avevo fatto lo stesso con lui, è la cosa più normale in queste situazioni. Mi ha fatto piacere".

