

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "La presenza dei militari dell'esercito italiano nelle nostre strade, a supporto delle forze dell’ordine, è un presidio di sicurezza, un baluardo contro la criminalità e una garanzia di risultati concreti. Per questo motivo ho presentato, insieme ai colleghi Carrà e Cecchetti, una risoluzione in commissione Difesa. Dobbiamo aumentare il numero dei militari del contingente 'Strade Sicure' per rafforzare i presidi nelle città, ai confini, nelle stazioni ferroviarie, nei siti e luoghi sensibili". Così il capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’assemblea parlamentare Osce.

"L'operazione impiega militari delle forze armate come agenti di pubblica sicurezza, in supporto alle forze dell'ordine, per presidiare territorio e città. Attualmente, 6.000 soldati operano in 58 province su circa 1.000 siti sensibili, mentre 800 gestiscono 'Stazioni Sicure', con funzioni di deterrenza contro terrorismo, traffico di stupefacenti, immigrazione illegale e reati ambientali, come nella Terra dei Fuochi in Campania. La Lega, vista l'efficacia ottenuta, chiede di potenziare uomini e mezzi per 'Strade Sicure' e 'Stazioni Sicure', alzando il livello di sicurezza per i cittadini. Cancellarle sarebbe un grave errore a scapito dei cittadini", conclude.

