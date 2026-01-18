

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Esiste un disagio profondo tra i ragazzi, portarli in galera non servirà a nulla. La destra è sfrontata con questa gara alla repressione, possibile che i suoi esponenti non vogliano ammettere che i decreti modello Caivano non garantiscono sicurezza? La strumentalità è fin troppo evidente non solo nelle proposte senza una vera elaborazione, senza un pensiero, ma anche nelle parole del sottosegretario Molteni secondo cui per noi la sicurezza comprime le libertà. No caro Molteni, è la vostra repressione ad uccidere la libertà”. Così il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti.

