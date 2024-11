Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “Dopo decenni di attesa, il governo ha avuto la forza e il buonsenso di aggiornare il codice della strada con regole più stringenti contro droghe, abuso di alcol e distrazioni alla guida come il cellulare". Così una nota del Mit.

"A questo si aggiungono norme innovative per proteggere moto e bici ed evitare il monopattino-selvaggio, senza dimenticare alcune innovazioni già adottate in altri paesi europei come l’alcolock. Tutto questo diventerà presto realtà grazie alla determinazione del Ministro Matteo Salvini, che ha finalmente avuto la forza di aggiornare regole ormai obsolete”.