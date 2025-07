Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Le zone rosse, dunque, laboratorio delle politiche cattiviste della destra al governo, sono illegittime, anzi illegali. Come si pensi di assicurare sicurezza per i cittadini attraverso misure illegali è il paradosso di questa destra che campa di faccia feroce, e zero risultati". Lo scrive sui social Filippo Sensi, senatore Pd.