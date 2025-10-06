Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Ancora un morto dopo essere stato colpito dal taser. Non capisco cosa si stia aspettando per fermare questa strage, cosa aspetta il governo a interrompere l’utilizzo di questo strumento letale, che non protegge e non difende la sicurezza dei cittadini". Lo scrive sui social Filippo Sensi, senatore Pd.
Sicurezza: Sensi, 'basta taser, governo interrompa uso strumento letale'
6 ottobre, 2025 • 13:25
