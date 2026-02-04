Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Voi volete parlare di nuove norme liberticide mentre noi vogliamo parlare di sicurezza concreta, non di slogan e titoli di giornale, bandierine piantate per coprire il vostro fallimento sulla sicurezza sulle zone colpite dal ciclone Harry". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo al sud.
**Sicurezza: Schlein, 'nuove norme liberticide, bandierine per coprire fallimento'**
4 febbraio, 2026 • 12:13
