Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Non si usi quanto accaduto per giustificare nuove strette alle libertà democratiche, la libertà di manifestazione è fondamentale per una democrazia, non deve essere compromessa". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.
**Sicurezza: Schlein, no a nuove strette alle libertà democratiche'**
6 febbraio, 2026 • 11:02
