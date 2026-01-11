

Roma, 11 gn (Adnkronos) - "Sulla sicurezza si registra l'enorme fallimento delle promesse elettorali della Meloni. Ogni giorno il governo cerca di scaricare la responsabilità su giudici e sindaci ma la responsabilità sulla sicurezza e l'ordine pubblico è del governo". Lo ha detto Elly Schlein a In onda.



