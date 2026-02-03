

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza è il più grande fallimento del governo Meloni. I reati sono aumentati nel 2023, sono aumentati nel 2024. Piantedosi è stato indicato dalla Lega, che è al governo da 8 anni. Quando è che si assumeranno una responsabilità se ci sono ancora problemi di sicurezza?". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì' su La7.

"La sicurezza va garantita ed è responsabilità anzitutto dello Stato e del Ministro degli Interni. E la smettessero di prendersela con i sindaci, perché non è una responsabilità dei sindaci. Vogliono fare qualcosa di serio sulla sicurezza? Noi abbiamo fatto con le altre opposizioni una proposta: riportino in Italia i soldi buttati, 800 milioni nei centri in Albania vuoti dove sono impiegati centinaia di esponenti di polizia. Usiamo quelli per assumere nuove forze dell'ordine, perché sono sotto organico in tutto il paese".

