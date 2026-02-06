Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza e l'ordine pubblico sono responsabilità del governo nazionale. La smettessero di scaricare le responsabilità sui nostri sindaci. La sicurezza è il fallimento del governo Meloni". Lo dice Elly Schlein alla Direzione del Pd.
**Sicurezza: Schlein, 'è fallimento governo Meloni, no a scaricabarile su nostri sindaci'**
6 febbraio, 2026 • 11:02
