

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ma questa è la dimostrazione di come questo utilizzo sia del tutto strumentale. Davanti a fatti gravi le istituzioni devono unire e non dividere. Ho apprezzato oggi l'intervista dell'ex capo della polizia Gabrielli, che ha detto che le forze dell'ordine, verso cui abbiamo tutti espresso solidarietà, vanno difese anche da chi le utilizza per la propria propaganda. Ed è esattamente quello che sta facendo ogni giorno questo governo". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7.

