

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La cauzione per le manifestazioni "non penso che possa rientrare nel decreto sicurezza per il carattere di necessità e urgenza, ma è uno dei temi su cui entro la fine della legislatura puntiamo". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa.

