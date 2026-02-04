Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La cauzione per le manifestazioni "non penso che possa rientrare nel decreto sicurezza per il carattere di necessità e urgenza, ma è uno dei temi su cui entro la fine della legislatura puntiamo". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa.
Sicurezza: Salvini, ‘cauzione non sarà in decreto ma va fatta entro fine legislatura’
4 febbraio, 2026 • 12:33
Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La cauzione per le manifestazioni "non penso che possa rientrare nel decreto sicurezza per il carattere di necessità e urgenza, ma è uno dei temi su cui entro la fine della legislatura puntiamo". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa.