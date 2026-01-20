

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Le opposizioni dicono che il decreto Sicurezza è solo propaganda e repressione? "Perché propaganda? Se uno blocca gli sbarchi e i clandestini, diminuiscono i morti, diminuiscono i reati. Se tu proteggi le forze dell'ordine, ad esempio impedendo l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per un poliziotto o per un carabiniere che usa un'arma nel corso del suo lavoro per difendersi, ritengo che sia utile". Lo dice Matteo Salvini a 4 di Sera su Rete4.

