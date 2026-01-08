

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Il governo Meloni è in colpa sulla sicurezza, loro non stanno garantendo la certezza della pena. Oggi" al question time al Senato "Piantedosi ha risposto alla mia interrogazione facendo un elenco di statistiche, non so che se ne fanno le famiglie della vittime. Sono cresciuti i decreti sicurezza ed è diminuita la certezza della pena". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.

