

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole e molto equilibrato. Altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti". Lo dice il ministro Matteo Piantedosi, lasciando il Senato, ai cronisti che gli chiedono dell'incontro al Quirinale tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il sottosegretario Alfredo Mantovano sulla sicurezza.

