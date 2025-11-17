

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Sulla sicurezza il Pd insegue il Governo e rimane poco credibile. Gli italiani non dimenticano l’avversione ai provvedimenti a sostegno delle Forze dell’ordine e per risolvere fenomeni lasciati degenerare dai precedenti Governi. Mentre noi lavoravamo per definire pene più severe contro chi aggredisce le divise, loro tacevano dinanzi alle piazze violente, che rompevano, spesso, i cordoni della polizia. Mentre noi riconsegnavamo le case ai legittimi titolari, il primo cittadino Pd di Torino Lo Russo sanava il centro sociale più pericoloso d’Italia, con occupanti che ancora oggi ricevono proprio tra quelle mura avvisi di applicazione di misure cautelari". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Se per il 57,6 % degli italiani la sicurezza è un tema decisivo per il voto, secondo i dati di Only Number, la sinistra prova a riscoprirlo solo ora per il proprio interesse elettorale. Le città amministrate dal Pd sono quelle più pericolose, piazzandosi in vetta alle classifiche più negative. Ora ci aspettiamo che l’opposizione dopo tante chiacchiere al vento voti la proposta di legge di Fratelli d'Italia che impedisce di indagare le Forze dell'ordine per atti compiuti nel pieno esercizio delle proprie funzioni", conclude.

