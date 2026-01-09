Roma, 9 gen (Adnkronos) - Sulla sicurezza "ci sono altri provvedimenti che stiamo studiando. Uno riguarda le baby gang, la situazione è fuori controllo, ma non è solo questo". Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno.
Sicurezza: Meloni, 'studiamo misure su baby gang, questione fuori controllo'
9 gennaio, 2026 • 11:12
Roma, 9 gen (Adnkronos) - Sulla sicurezza "ci sono altri provvedimenti che stiamo studiando. Uno riguarda le baby gang, la situazione è fuori controllo, ma non è solo questo". Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno.