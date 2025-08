Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Incredibile, ora Conte si è accorto delle bande di borseggiatori e dei continui furti ai danni di privati e turisti e se la prende con il Governo che a suo dire non farebbe abbastanza. E contestualmente celebra la sentenza della Corte europea sui Paesi sicuri come uno schiaffo all’Italia. Inoltre, fino a ieri le opposizioni urlavano allo Stato di polizia contro il decreto Sicurezza e si schieravano contro i provvedimenti sull’immigrazione clandestina. La popolazione straniera nel nostro Paese è circa del 10 per cento, mentre quella dei detenuti nelle nostre carceri è oltre il 30 per cento. E il ddl Sicurezza ha portato ad una stretta per borseggiatrici, occupanti abusivi di case e truffatori di persone anziane. Insomma, la coerenza non è mai stata una prerogativa dei pentastellati, ma almeno trovarne un poco tra ciò che si pensa e ciò che si dice sarebbe auspicabile”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.