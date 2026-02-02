

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Il governo invita maggioranza e opposizione a proporre una risoluzione unitaria a poche ore dal Consiglio dei Ministri che deve varare l’ennesimo pacchetto sicurezza già deciso e annunciato nei contenuti dallo stesso esecutivo. Sembra evidente che non c'è una reale intenzione del governo di concordare nulla con le opposizioni parlamentari, si chiede solo carta bianca per una nuova stretta repressiva, accusando altrimenti le opposizioni di essere complici dei violenti. Il governo cominci con il dire cosa non ha funzionato nella gestione dell’ordine pubblico e nella prevenzione dei gravi fatti accaduti a Torino”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

