

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Italia Viva condanna i gravissimi fatti di Torino. La sicurezza è una emergenza nazionale che va gestita nell’interesse dei cittadini e non sottoposta a logiche di parte e strumentalizzazioni". Si legge in una nota di Iv dopo la proposta di una risoluzione unitaria del Parlamento sulla sicurezza avanzata da Giorgia Meloni.

