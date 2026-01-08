

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Le vicende del capotreno accoltellato a Bologna e della ragazza peruviana uccisa a Milano somigliano purtroppo a molte altre. Persone notoriamente pericolose, più volte denunciate, arrestate, destinatarie di ordini di espulsione, rimangono in libertà e tornano a delinquere, a volte con conseguenze tragiche". Lo scrive sui social l'europarlamentare del Pd Giorgio Gori.

"Il problema non è la mancanza di norme, ma la mancata esecuzione delle pene e delle misure. La sicurezza non si garantisce con la propaganda, ma con processi rapidi, pene eseguibili, espulsioni reali", aggiunge Gori.

