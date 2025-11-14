

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Ho presentato anche in questa legislatura una proposta di legge per valorizzare il ruolo delle Polizie locali. È da tempo all’esame della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, ma è da ancora più tempo che si rende necessaria una decisione. Capisco che la Polizia locale svolga compiti legati al territorio, alla viabilità e ai cantieri, ma contribuisce in modo significativo alla sicurezza complessiva". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, ai microfoni dei giornalisti a Bologna.

"Per questo comprendo - prosegue - che tenda a rivendicare un trattamento più vicino a quello delle Forze di polizia a carattere nazionale e generale. Ovviamente esistono differenze di impiego e di responsabilità, ma anche quelle delle Polizie locali sono molto gravose. Mi auguro che si arrivi finalmente a un momento di decisione, per sostenere la mia proposta, che confido possa essere entro il mese di novembre oggetto di ulteriore esame anche da parte del ministro dell’Interno".

"Voglio che si faccia una scelta in questa legislatura, così da andare incontro alle istanze della Polizia locale. Se qualcuno ha osservazioni o proposte, è il momento di circoscriverle per sottoporle anche alla valutazione delle rappresentanze sindacali della Polizia locale. L’iniziativa promossa oggi da alcune organizzazioni, e in particolare dal Sulpl, richiama l’attenzione sul tema, ho voluto ribadirlo anche incontrandoli in occasione del Congresso dell’Anci a Bologna", conclude.

