

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Pensare che dall’altra parte del mare, in Albania, abbiamo da quasi 2 anni quasi 1 miliardo e tanti agenti impegnati sui centri vuoti in Albania per un capriccio della Presidente del Consiglio fa rabbia". Lo scrive sui social Giuseppe Conte, proseguendo: "Da tempo i rappresentanti sindacali delle forze dell’ordine denunciano carenze di organico, assenza di servizi e prevenzione adeguata sul territorio. Sulla Brindisi-Lecce in tanti hanno rischiato grosso, con fucili puntati ed esplosioni mentre erano semplicemente in coda per il traffico".

"Si è evitata la tragedia per un soffio e i Carabinieri - svolgendo con prontezza e professionalità il proprio servizio - hanno dovuto affrontare anche un conflitto a fuoco prima di fermare due persone. Il Governo si preoccupi di aumentare i presidi e i servizi in giro per l’Italia: siamo sguarniti, mancano 23 mila poliziotti e carabinieri mentre a Palazzo Chigi si parla del comico Pucci", conclude Conte.



