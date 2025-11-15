

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Nel 2024 sono aumentati i cosiddetti reati predatori, furti, rapine, scippi, stupri: cosa ha fatto il Governo? Ha fatto un decreto sicurezza che passa alla storia perché ha inasprito pene, ha creato nuovi reati, di fatto per reprimere le proteste, il dissenso, la libertà di espressione ma sul fronte vero di sicurezza reale e percepita non ha portato nulla. Abbiamo una scopertura di 25mila tra carabinieri e magistrati". Lo ha sottolineato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo all'evento "Legalità e giustizia: come disarmare chi minaccia le istituzioni" svoltosi a Tricase, in provincia di Lecce.

"È importante oggi -ha aggiunto- fare un patto per la sicurezza, un patto urbano tra Comuni e Prefetture. C'è un nostro emendamento alla legge di Bilancio: mettiamo 500 milioni per questo patto. Tutti i Comuni in difficoltà possono così finanziare progetti con le Prefetture per rinforzare le Forze di Polizia, la videosorveglianza, per riqualificare parchi e giardini in questo momento abbandonati alla malavita, di questo abbiamo bisogno".

"Meloni ancora ieri continuava a dire intestardendosi che in Albania quei centri devono rimanere deserti, con centinaia di Forze di Polizia bloccate, quasi un miliardo buttato lì che invece servirebbe qui nelle nostre strade. C'è una vera emergenza per la sicurezza".

