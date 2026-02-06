

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io sono soddisfatto che, a forza di insistere, ora il tema della sicurezza è al centro del dibattito del Partito Democratico, e insieme a salari, lavoro e sanità, per quanto mi riguarda, dovrà essere tra le priorità del programma con cui presentarci alternativi alle destre alle prossime elezioni politiche. Perché la sicurezza e’ garanzia di libertà per un cittadino. Anzi, sicurezza e’ libertà. E su questo tema possiamo andare all’attacco, con proposte di merito, che tengano insieme prevenzione e repressione, perché il governo Meloni sulla sicurezza ha fallito, perché nonostante le promesse e le urla nelle scorsa campagna elettorale, gli italiani si sentono nelle loro città meno sicuri di tre anni fa". Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Direzione Pd.

