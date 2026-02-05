

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta il governo Meloni conferma di mantenere le promesse e di porre la sicurezza in cima all’agenda delle priorità. Dopo le drammatiche immagini di Torino e le vili aggressioni alle nostre Forze dell’Ordine avevamo preso l’impegno di intervenire subito e di impedire che simili scene si ripetessero. E così abbiamo fatto". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

"Le misure varate dal governo oggi garantiranno manifestazioni più sicure, impedendo che delinquenti recidivi possano sfogare tutta la loro violenza. Così come eviteremo che chi agisce, come le nostre divise, per legittima difesa nell’esercizio del proprio ruolo si trovi automaticamente indagato. Una disposizione che riprende una proposta di legge di Fratelli d’Italia a mia prima firma. Nessuno scudo penale ma un principio di giustizia verso chi come le nostre Forze dell’Ordine quotidianamente sono impegnate nel garantire la sicurezza degli italiani. Vediamo adesso cosa si inventerà la sinistra per non sostenere queste norme di buon senso e di legalità. Come abbiamo detto l’età delle ambiguità è finita: o si sta con lo Stato o con i violenti. E Fratelli d’Italia come sempre è dalla parte dello Stato”.

