Palermo, 11 giu. (Adnkronos) - "Purtroppo il Presidente della Regione si deve occupare di tutto, devo fare il caporale, il marescialle, il colonnello e il pure generale, ma lo faccio con determinazione, senza guardare in faccia nessuno. Ieri in giunta mi sono trovato una proposta dell'assessore Messina che sottoponeva all'Esecutivo l'esigenza di un rinvio fino a dicembre della funzione dei dirigenti in carica, tout court. Bene, io l'ho bloccata, ho detto di riformularla. Non si può essere dirigente a vita, ecco perché la Regione a volte non è efficiente da un punto di vista burocratico". E' la denuncia del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Poi Schifani ha annunciato di volere "le schede di valutazione dei singoli dirigenti e se non arrivano blocco tutto".