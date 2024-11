Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - Dopo un esposto presentato in Procura sul caso dei finanziamenti regionali ad alcune associazioni vicine al deputato regionale Carlo Auteri, la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per fare luce su quanto accaduto. Non si tratta, come apprende l'Adnkronos, di una indagine, al momento, e non ci sono reati contestati. I magistrati cercano di capire se le somme destinate dalla Regione alle associazioni come 'Progetto Teatrando' fossero regolamentari. Auteri, deputato regionale eletto in Fdi ma che nei giorni scorsi ha lasciato il partito per andare nel Gruppo Misto, sostiene di essere stato ingiustamente accusato.