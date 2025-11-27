

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Non c'era alcun finanziamento illecito dei partiti. Ora lo ribadiscono anche i giudici di appello. Questo è stato un processo kafkiano. O pirandelliano. La Procura ha voluto presentare ricorso nonostante la mia assoluzione. E il risultato qual è stato? La conferma dell'assoluzione. Però mi chiedo: quanto è costato questo processo alle casse dello Stato?". A parlare con l'Adnkronos è l'ex Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, dopo il deposito delle motivazioni della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato, due mesi fa, l'assoluzione dall'accusa di finanziamento illecito ai partiti. Assolto anche l'ex deputato Francesco Scoma che nel 2017 era il mandatario elettorale di Miccichè. "Quanto tempo perso- dice Miccichè- Un giorno Marco Campione mi invitò a Cardiff chiedendomi di venire a vedere la partita della Juventus - dice Miccichè - Ma io non sono mai andato a Cardiff".

"Quattro anni di processo. Questa è la cosa incredibile- dice - Quanto è costato allo Stato? Se facciamo il conto di quello che è costato allo Stato. Il meccanismo è assurdo. Una situazione kafkiana, nasce tutto da una situazione assurda, pur di mettere il nome Miccichè..." Il politico è difeso dall'avvocata Grazia Volo .

