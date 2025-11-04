

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Siamo fermamente convinti dell’estraneità di Saverio Romano dalle accuse contestategli e siamo sicuri che sarà dimostrata anche davanti al Gip. Ancora una volta la cosa più grave è la celebrazione di un processo mediatico che purtroppo è iniziato prima ancora che Saverio Romano fosse a conoscenza dell’inchiesta. Come ha detto lui stesso, purtroppo, ormai il danno è fatto. Da parte mia e di tutto il partito la massima solidarietà a Saverio”. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

