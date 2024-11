Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - Dice di essere stato "etichettato" come "il male assoluto" e di avere subito un "linciaggio mediatico". Che la televisione "scandalistica offende la mia dignità" e di essere "un professionista serio". Il deputato regionale siciliano Carlo Auteri, finito al centro di una polemica sui finanziamenti dati dalla Regione a una associazione intestata all'anziana madre nel siracusano, passa al contrattacco. E sui social si sfoga: "Buongiorno a tutti – se così si può dire. Sono stato ingiustamente etichettato come il male assoluto della politica siciliana. Ogni azione e progetto in Sicilia viene deliberatamente collegato a me, con i finanziamenti pubblici trasformati in un mio presunto piano nefasto. La televisione scandalistica offende la mia dignità e quella di un politico perbene, omettendo di spiegare i periodi corretti di riferimento”. Le cifre mostrate, parte di un’azione calunniosa, appartengono al **2019** e sono legate a tanti professionisti , amici miei, e con “ORGOGLIO”senza alcuna relazione diretta con me. Nessuno considera “”, le attività svolte dal **2019**, o riconosce le normative del FURS (Fondo Unico dello Spettacolo), che non offre scelte politiche personali, con fondi distribuiti nel **2021**, **2022**, **2023**", scrive Auteri che oggi ha lasciato Fdi per passare al Gruppo Misto all'Ars.

“È fondamentale chiarire che i miei interventi sono limitati a due associazioni che hanno operato per 20 anni in Italia, gestendo strutture da Marsala a Messina. Tuttavia, vengono ingiustamente associati a me, dipinto come IL MALE della politica siciliana, e devo “ringraziare” un amico un tempo fraterno per il linciaggio mediatico. L’ordine è: attribuire tutto a me e distruggermi moralmente con accuse infondate", dice.

"Per chiarezza, voi critici siete in errore. Tra il **2019** e il **2022**, non avevo alcuna influenza politica, e le accuse sono infondate. Il mio errore è stato fare troppo per il territorio, portando finanziamenti al territorio siracusano che ora si presentano come “spazzatura” - prosegue Auteri -L’unica preoccupazione è diffamarmi, non vedere il vero impatto sul lavoro di centinaia di persone coinvolte. Conta il linciaggio mediatico, non la realtà".

E ancora: "Ringrazio sinceramente gli amici e i colleghi parlamentari che conoscono il mio vero operato a Palermo, e i dirigenti generali che conoscono il mio impegno rispettoso della legge nei vari assessorati. Purtroppo, le mie decisioni rappresentano solo il 20% di quanto viene mostrato, poiché io sono in carica dal **2023**, e chi continua a diffamarmi ignora volutamente questo fatto".

“Sono un professionista serio, un padre di famiglia attento, e mi dedico a rafforzare politicamente e socialmente il mio territorio. Per contrastare un avversario politico, serve il supporto del popolo, non infamanti e False inchieste. Andrò avanti, perché ho sempre messo la faccia per ciò in cui credo”, conclude Auteri.