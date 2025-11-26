Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Ben vengano i suggerimenti di chiunque per migliorare le cose. A maggior ragione se i suggerimenti vengono da alleati del centrodestra. Per quanto riguarda, ad esempio, la Sicilia noi sappiamo che ogni suggerimento sarà utile partendo dal presupposto che Forza Italia guida e continuerà a guidare, anche dopo la vittoria nelle prossime elezioni, la Regione siciliana”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
Sicilia: Gasparri, 'bene suggerimenti ma guida resterà a Fi'
26 novembre, 2025 • 16:53
